Nuova stagione al Teatro Bambi. Ricco cartellone e grandi ospiti: "Coreglia è terra di cultura"

Riflettori puntati su Coreglia Antelminelli, dove da giovedì 28 dicembre torna la stagione di prosa al Teatro Bambi a suon di commedia, ironia, musica e con tante occasioni per riflettere. Il cartellone si snoda attraverso cinque appuntamenti e nasce dalla collaborazione tra il comune di Coreglia e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Dal 28 dicembre al 25 marzo , dunque, il palcoscenico del Bambi ospiterà, tra gli altri, Marco Marzocca, Lella Costa, Filippo Nigro e Maria Cassi. Il programma degli spettacoli è stato presentato ieri mattina dal sindaco Marco Remaschi, dall’assessora alle politiche culturali Lara Baldacci e dalla direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta.

"Coreglia è terra di cultura – commentano il sindaco Remaschi e l’assessora Baldacci – Veniamo da un’estate di programmazione di altissimo livello,, vogliamo ora confermare il successo della stagione teatrale invernale proponendo un programma ricco, variegato, di grande qualità. I cittadini rispondono ogni volta con entusiasmo e partecipazione alle numerosi occasioni culturali proposte, a partire proprio dalla stagione teatrale, segno che la strada intrapresa è quella giusta. Le iniziative culturali rappresentano una spinta turistica fondamentale. La cultura a Coreglia è viva, perché viva è la sua popolazione: una cittadinanza che ha voglia di conoscere, godere di un momento di spettacolo, riflettere, approfondire, ridere e divertirsi. Grazie, quindi, alla Fondazione Toscana Spettacolo che, anche quest’anno, ha lavorato con attenzione per proporci un cartellone variegato". "Il teatro è il palcoscenico della vita, dove si susseguono eventi dolorosi e altri divertenti. La nuova stagione del Teatro Alberto Bambi Coreglia Antelminelli racchiude tutto questo – afferma Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus -, dove il pubblico troverà testi che parlano d’amore in maniera ironica e intelligente, e dove invece si toccheranno temi delicati quanto profondi legati al ‘male oscuro’, la depressione, per tornare poi a sorridere sulle esperienze e sui ricordi di un attore comico come Marco Marzocca. È con orgoglio, quindi, che ancora una volta siamo al fianco dell’amministrazione comunale per offrire ai cittadini un cartellone interesse".

Fio. Co.