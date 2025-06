Nuova sede Croce Rossa. Bagni di Lucca ricorda il volontario Gazzarelli

Intitolata a Piero Gazzarelli, storico volontario, autista e affidatario della prima ambulanza entrata in servizio negli anni ’50, la nuova sede della Croce Rossa di Bagni di Lucca presso l’ex poliambulatorio Susie Clarke, con la scoperta della targa posta sulla facciata dell’edificio.

Piero Gazzareli è scomparso da pochi anni, lasciando in tutta la comunità un ricordo indelebile e di riconoscenza della sua umanità e dedizione al servizio del prossimo. E’ stato questo il momento più toccante della cerimonia di inaugurazione della nuova sede, concessa dall’Asl, svoltasi sabato pomeriggio e condotta da Roberto Ragghianti, alla quale hanno partecipato numerose autorità istituzionali, civili e militari e molti cittadini.

Dopo la lettura da parte dei volontari dei sette principi che costituiscono l’atto fondante della Croce Rossa, l’attuale presidente del comitato locale Nicola Consani ha ricordato il lungo lavoro di progettazione iniziato nel 2016 dal precedente presidente Moreno Fabbri per giungere all’acquisizione e alla ristrutturazione della nuova sede. Una ristrutturazione completa che risponde alle esigenze della comunità e che garantisce una maggiore accessibilità anche alle persone con disabilità e alle attività di formazione dei volontari.

Un fatto storico per la Croce Rossa di Bagni di Lucca che si riappropria della sua sede originale dopo oltre 40 anni. A seguire gli interventi della vice presidente nazionale Debora Diodati, di Lorenzo Andreoni, presidente, del consigliere regionale Mario Puppa, in rappresentanza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del maggiore Pietro Garofalo, comandante del Centro di Mobilitazione Toscana del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa e del responsabile Asl Toscana Nord dottor Fabio Costa Il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini ha espresso la soddisfazione di tutta l’amministrazione comunale, ringraziando il comitato locale della Croce Rossa e ponendo in particolare l’accento sul lavoro svolto con abnegazione ed impegno concreto dai tanti volontari.

Presente anche Massimo Marsili, neo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, presentato dal consigliere Luca Marchi, che ha messo in evidenza il ruolo fondamentale dell’associazionismo come strumento di rete. Infine sono stati premiati con attestato di benemerenza due volontari che si sono messi in particolare evidenza nelle attività di soccorso: Emiliano Strigoli e Giorgio Cassettari. Conclusione con un festoso e gustoso buffet offerto a tutti i presenti.

Marco Nicoli