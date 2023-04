Nuova scuola dell’infanzia Oggi il taglio del nastro per il plesso “Gino Strada“

Un progetto particolarmente ambizioso presentato nel 2019 di circa 2milioni di euro, interamente sostenuto dal Ministero dell’Interno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per una scuola dell’infanzia completamente ristrutturata, adeguata in ambito sismico, energetico e igienico funzionale, oltre che ampliata, che questa mattina sarà ufficialmente inaugurata a Gallicano capoluogo. La scuola, che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, rappresenta una sorta di unicum nella nostra Provincia per le particolari caratteristiche che la contraddistinguono. Molto luminosa, coloratissima e dai grandi spazi a disposizione per la didattica e lo svago dei bimbi, una novantina divisi in tre sezioni a pieno ciclo, è anche dotata di una mensa interna con la preparazione dei cibi in loco.

La struttura recuperata nel centro storico del paese, rappresenta una sfida vinta dal primo cittadino di Gallicano, David Saisi, che ha molto creduto con la sua amministrazione nella validità del progetto. Piano che ha previsto anche la messa in sicurezza della parte esterna e stradale adiacente al complesso, nell’ottica della riqualificazione dell’area e della sua rivitalizzazione.

Dopo una proposta particolarmente articolata e sottoposta dall’assessore alla Scuola e alla formazione del Comune di Gallicano, Silvia Simonini, direttamente alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Alessandra Mancuso, è stata poi approvata dal consiglio d’Istituto la richiesta dell’intitolazione della scuola dell’Infanzia alla memoria di Gino Strada, il medico di guerra scomparso il 13 agosto del 2021 e fondatore di Emergency.

Attesi dal sindaco di Gallicano David Saisi e dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Alessandra Mancuso, insieme alle insegnanti e ai bambini, questa mattina alle 10,30 all’interno della scuola in via Serchio 36 per presenziare alla cerimonia, diversi rappresentanti istituzionali.

Tra i tanti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini e il provveditore agli studi Donatella Buonriposi. Dopo il taglio del nastro e le dichiarazioni di rito seguirà l’intitolazione della scuola alla memoria di Gino Strada, uomo di medicina sociale e di pace.

Fiorella Corti