Nuova Opera, entro un paio di mesi si parte

Nuova Opera delle Mura, entro un paio di mesi il comitato scientifico delle Mura produrrà le sue ipotesi progettuali. A quel punto, sarà una scelta politica, ovvero delle giunta comunale, individuare lo strumento in grado di valorizzare, ma anche conservare meglio di quanto sia stato fatto sinora, il principale monumento cittadino. Non si sono ancora spente le polemiche per gli anni che si sono resi necessari per recuperare il parapetto sopra Porta S. Anna, che arriva la conferma che il lavoro del comitato, di cui fanno Giuseppe Bartelloni, Gabriele Calabrese e Enrico Romiti oltre all’assessore Remo Santini, è vicino a partorire le proposte. L’obiettivo è trovare uno strumento in grado di garantire la manutenzione e la prevenzione, attraverso un adeguato monitoraggio, in una ottica di medio-lungo periodo.

"Stiamo lavorando alle varie ipotesi – conferma Santini – entro un paio di mesi dovremmo arrivare a formularle e poi si tratterà di scegliere il modello che riteniamo più consono nell’interesse del principale monumento cittadino".

L’Opera delle Mura, introdotta dalla giunta Fazzi, come si ricorderà fu abolita durante il secondo mandato della giunta Tambellini riportando tutte le funzioni all’interno degli uffici comunali. Ora, la possibile svolta, anche se è tutto da vedere quale forma prenderà il nuovo soggetto (potrebbe anche essere contenuto all’interno ancora degli stessi uffici comunali) e il nome che assumerà.