Nuova Opera delle Mura, consegnato lo studio

Nuova Opera delle Mura, il Comitato Scientifico della Mura di Lucca ha consegnato all’amministrazione comunale lo studio per la nascita di un nuovo soggetto per la gestione del parco urbano simbolo della città: si tratterà di un organismo snello e rinnovato che tuteli il monumento più rappresentativo del territorio e le sue aree circostanti non solo dal punto di vista culturale e conservativo, ma anche strategico.

A Comitato, il Comune aveva indicato di redarre un piano che tenga conto degli aspetti urbanistici, della manutenzione ordinaria e straordinaria e della programmazione nel medio e lungo periodo, nell’ottica di una valorizzazione sociale, storica, artistica e culturale.

"Le Mura restano al centro dell’azione amministrativa – dice l’assessore Remo Santini – Un percorso cominciato con la nomina del comitato scientifico, che prosegue su diversi fronti e con obiettivi sempre più ambiziosi. Nelle prossime settimane, come ben noto, tornerà a vivere l’Antico Caffè delle Mura e siamo in procinto di aprire le porte alla prima mostra permanente nei sotterranei con pannelli e proiezioni, curata dalla storica Roberta Martinelli. Le nostre Mura – prosegue – ci caratterizzano nel mondo e rappresentano per questo un luogo fortemente identitario. La loro valorizzazione è e sarà sempre un obiettivo prioritario per questa amministrazione, verso una ulteriore crescita culturale e turistica di tutto il territorio".