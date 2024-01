Nuova fonte di acqua pubblica, iniziati i lavori

Iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova fonte pubblica a S.Pietro a Marcigliano, che andrà ad ampliare il percorso della Via dell’Acqua. La nuova fontana sarà collocata in prossimità del parcheggio nel centro della frazione, al di sotto del cimitero e di fronte all’area verde. La sorgente esistente, che insiste su una proprietà privata, si trova poco più avanti, a circa 150 metri in un terreno al di sotto della strada che costeggia la chiesa di S.Pietro. Il progetto prevede la risistemazione del locale deposito, della sorgente originaria e delle relative vasche, la realizzazione della nuova fontana di erogazione, oltre che opere per il collegamento del locale deposito con il locale fontana con relativo sollevamento delle acque.

La realizzazione della fontana avverrà anche grazie alla disponibilità della Fattoria Mazzarosa che ha messo a disposizione l’area ove sono collocati la sorgente originaria e il percorso per raggiungerla. "Sono soddisfatto dell’inizio di questi lavori, perché realizzare fontane di acqua pubblica vuol dire non solo promuovere sostenibilità, ma anche valorizzare i nostri paesi e garantire ai cittadini acqua buona, controllata e gratuita - afferma l’assessore Giordano Del Chiaro che ieri ha compiuto un sopralluogo sul posto insieme a Massimo Serafini e Stefano Pieri dell’associazione PerSanPietro - . Ad aprile, quando la fonte di San Pietro a Marcigliano entrerà in funzione, le fonti della ’Via dell’Acqua’ diventeranno 16. L’uso dell’acqua di fonte diminuisce il ricorso alle bottiglie di plastica".

Ma. Ste.