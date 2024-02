Nuova fermata bus al San Luca “Trasferita di 150 metri per far spazio alla sosta breve“

Un problema che si trascina da tempo: la fermata dei bus al San Luca invasa dalle auto in sosta selvaggia. Un disagio non da poco visto che si tratta di una fermata capolinea con uno stop dei mezzi di qualche minuto. Le numerose interlocuzioni tra l’amministrazione Pardini, l’assessore alla mobilità Remo Santini, i referenti di Autolinee Toscane e gli autisti che a più riprese avevano segnalato la criticità, hanno prodotto la svolta. Una nuova area di fermata che sarà collocata a circa 150 metri di distanza dalla precedente e garantirà ugualmente un facile accesso alla struttura ospedaliera, lasciando libero lo spazio di fronte l’ingresso principale, che potrà quindi essere regolamentato per la sosta breve di mezzi privati, in caso di necessità.

La soluzione sperimentale della nuova fermata, che sarà strettamente monitorata nei primi mesi, è stata individuata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la direzione sanitaria del San Luca e Asl, come la migliore ipotesi per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico e dissuadere dalla sosta sugli stalli ad esso dedicati. “Si è giunti finalmente ad una svolta per un problema che la città si porta dietro fin dall’apertura dell’ospedale San Luca – dichiara l’assessore alla mobilità Remo Santini –.La collocazione della nuova fermata garantisce un facile accesso alla struttura, ma scoraggia di fatto la sosta selvaggia sugli stalli dedicati al trasporto pubblico. Ringraziamo Spartaco Mencaroni, direttore sanitario del San Luca e i tecnici dell’Asl, che si sono mostrati sensibili al problema e hanno contribuito all’individuazione di una soluzione che riteniamo valida e da cui ci aspettiamo riscontri positivi nel breve termine”.

