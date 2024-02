Nuova circonvallazione. Incontri con i cittadini per il miglior progetto possibile

Con l’obiettivo di promuovere sempre più conoscenza e trasparenza nei confronti di tutta la cittadinanza, l’amministrazione D’Ambrosio ha deciso di avviare una fase di coinvolgimento attivo dei cittadini nel processo decisionale che porterà alla realizzazione della nuova circonvallazione.

Da sabato 17 febbraio, e nei successivi sabati mattina per un mese, sarà infatti attivo un nuovo servizio di confronto diretto con la comunità. I cittadini potranno prenotare un appuntamento per discutere direttamente con il sindaco e gli assessori e consultare i documenti relativi al progetto, cogliendo così l’opportunità di esporre dubbi, chiedere chiarimenti e comprendere nel dettaglio il funzionamento del percorso. Per poter prendere appuntamento è necessario prenotarsi al numero 0583.240319, a partire da mercoledì 14 febbraio.

Parallelamente, l’amministrazione ha programmato una riunione con i consiglieri comunali inclusi quelli di minoranza, per illustrare il tracciato scelto e gli avanzamenti in corso relativi al percorso della circonvallazione. Il progetto è inoltre visionabile ogni giorno direttamente in Comune, al primo piano.

"Siamo consapevoli dell’importanza che la realizzazione di questa infrastruttura ha per il territorio di Altopascio e per la cittadinanza – dichiara il sindaco Sara D’Ambrosio - per questo abbiamo dato vita a queste iniziative che vogliono dimostrare ai cittadini il nostro impegno nel permettere la partecipazione anche in una fase nella quale non sarebbe prevista: un’azione non dovuta a cui vogliamo però dedicare energie affinché da Altopascio arrivino alla Provincia quei contributi utili per fare in modo che il tracciato risulti davvero il migliore possibile, in vista della conferenza dei servizi, in programma per i primi di aprile. In questo modo arriveremo a quell’appuntamento con una serie di contributi maturati anche dal confronto con le persone". La conferenza infatti ha l’obiettivo di raccogliere da tutti gli enti coinvolti quei contributi utili affinché il progetto, quando arriverà all’esame finale possa ottenere tutti i pareri favorevoli".