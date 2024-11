Nuova assemblea popolare. Ancora ”no” agli assi viari

In base a quanto scaturito nel documento finale votato dall’assemblea popolare svolta a Capannori il 18 ottobre, come Forum per la tutela ambientale e salute dei cittadini, al fine di sospendere l’iter previsto dalla conferenza dei servizi fissata per il 22 novembre ed avviare un percorso partecipativo sulle nostre nuove proposte alternative agli Assi Viari, finalizzate ad un sistema di mobilità sostenibile delle marci e persone, abbiamo Richiesto un Incontro con il Prefetto di Lucca, un incontro con i Presidente della Provincia di Lucca. Abbiamo richiesto un incontro con i Capogruppi delle forze politiche presenti nel Consiglio Regionale della Toscana, Abbiamo richiesto la fissazione dei Consigli Comunali Straordinari di Lucca e Capannori ed inoltre ci siamo confrontati in modo proficuo con il Presidente del Consorzio Toscana 1 Nord. Ora procediamo con un’altra assemblea popolare fissata nella periferia di lucca ad Antraccoli, presso lo “Spazio Sagra” adiacente alla chiesa parrocchiale, alle ore 21 del giorno giovedì 7 novembre.