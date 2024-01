Numeri, qual è il conto esatto?

Ad un sito specializzato della serie C, l’Ad della Lucchese, Ray Lo Faso ha dichiarato: "L’anno scorso, quando siamo arrivati, avevamo 10-11 giocatori di proprietà in rosa. Adesso ne abbiamo 23, quindi una griglia di partenza importante per il futuro. Abbiamo scommesso molto sul mister, allenatore giovane, ma secondo noi di grande prospettiva. Nel lungo periodo ci sono tutte le condizioni per fare assolutamente bene".

A noi in realtà risulta che i giocatori sotto contratto sono De Maria, Djbril, Fedato, Guadagni, Gucher, Magnaghi, Quirini, Ravasio, Russo, Sabbione, Sueva, Tiritiello e Visconti. In tutto 13. Perché Coletta, Benassai, Rizzo Pinna e Tumbarello, Alagna, Perotta sono in scadenza, mentre Chiorra, Cangianiello e Yeboah sono in prestito. Forse Lo Faso dà per certo i rinnovi per i giocatori in scadenza?

e.p.