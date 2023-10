Numeri da record. E adesso al lavoro per l’edizione di Natale

Cala il sipario sulla 14ª edizione di Fashion In Flair: 11.000 presenze in tre giorni, week-end da record. La mostra mercato delle eccellenze del made in Italy, svoltasi per la prima volta al Real Collegio, chiude con numeri da record, attraendo visitatori non solo dalla Toscana, ma da tutta Italia, oltre a moltissimi turisti in visita alla città. Tre giorni di shopping tra moda e accessori, bijoux, prodotti artigianali per la cura del viso e del corpo, complementi d’arredo per la casa, candele e profumatori per ambienti, oltre agli ‘artigiani del gusto’ con le loro prelibatezze gastronomiche. Ora Fashion In Flair si prepara per la nuova edizione di Natale dall’8 al 10 dicembre a Villa Bottini.