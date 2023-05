Nove mostre in un anno Dalla street art alla foto a Palazzo delle Esposizioni

Non solo dipinti, ma anche – come ha sottolineato l’assessore alla cultura Mia Pisano – arti contrassegnate da “freschezza, giovani e innovative“. Palazzo delle Esposizioni per un intero anno sarà l’epicentro, dalla street art alla pittura, dalla fotografia fino alla cartapesta, con nomi quali Bellany, Altmann, Moneyless, StenLex e Tellas, il meglio della collezione Caggiano e uno sguardo sul Carnevale di Viareggio con il pittore-carrista Nilo Lenci, oltre alle fotografie di Paolo Pacini e all’arte di Sergio Tappa: ecco le 9 esposizioni che si terranno nello spazio che la Fondazione Banca del Monte di Lucca dedica, dal 2008, assieme alla Fondazione Lucca Sviluppo, all’arte e ai suoi linguaggi. Il calendario è stato presentato ieri da Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo e dall’assessore Mia Pisano: la programmazione del Palazzo ha infatti il patrocinio del Comune e rientra all’interno del calendario di iniziative dell’ente comunale “ViviLucca2023”.

Nel Palazzo di piazza San Martino, al numero 7, si svolgeranno le esposizioni, tutte a ingresso libero e corredate da eventi collaterali quali incontri con artisti e curatori, visite guidate anche per famiglie, che da quest’anno troveranno la comodità di un pit stop baby con una postazione per l’allattamento e un fasciatoio per neonati.

Ad aprire le danze sarà “Labirinto” (al Palazzo delle esposizioni dal 6 maggio al 25 giugno) collettiva degli artisti Moneyless, StenLex e Tellas, a cura di Gian Guido Grassi, con un percorso anche nella Chiesa dei Servi e 4 installazioni in città che resteranno fino al 15 ottobre. Nello stesso Palazzo, ma con accesso da via del Molinetto, dal 15 al 22 maggio si terrà la mostra “L’espressione della gentilezza” con le opere del concorso “Premio arte contro le discriminazioni edizione 2023” organizzata dalla Croce Rossa Italiana sezione di Lucca con il patrocinio del Comune; la premiazione del concorso sarà il 21 maggio alle 15 nell’auditorium del Palazzo. “John Bellany. Time will tell. Il tempo ci rivelerà” (dall’1 al 30 luglio 2023) raccoglie l’opera dell’artista bargo-scozzese lungo vari periodi della sua vita. “Vincoli” (dal 9 settembre al 15 ottobre 2023) è la personale di Sergio Tappa, artista che opera a livello internazionale, lucchese d’adozione; a cura di Alessandro Romanini. “Figurazioni, Sguardi, Persone e Vicinanze nella raccolta di Massimo Caggiano” (dal 16 dicembre al 28 gennaio 2024), in collaborazione con il Comune è una selezione di 90 capolavori dagli anni ’80. Poi spazio a “Nilo Lenci. Un pittore carrista”, a cura di Antonella Serafini (dal 3 febbraio al 10 marzo 2024), e a “Eklettica. La metamorfosi della forma” (dal 16 marzo al 21 aprile 2024) dedicata a Roberto Altmann, pittore. A chiudere in bellezza sarà la mostra fotografica “Brevi di-stanze” (dal 27 aprile al 26 maggio 2024) con gli scatti del vice caposervizio de La Nazione, Paolo Pacini.