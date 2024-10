Notte da... paura. Gli eventi al Borgo per Halloween

Ormai ci siamo. Finita l’attesa per la festa di Halloween a Borgo a Mozzano, che celebra quest’anno la sua trentesima edizione, organizzata dal Comune e curata dall’Associazione BEA (Borgo Espressione Artistica). Da oggi e fino a notte inoltrata scatta l’appuntamento con l’evento horror più atteso dell’anno, con un nutrito ventaglio di eventi che inizieranno fin dal primo pomeriggio.

A partire dalle 15, spazio ai più piccoli, con il centro del Borgo di Mezzo che si trasforma nel regno di piccole streghe e spaventosi vampiri: così il via all’Halloween Kids Party. Bambine e bambini potranno costruire la loro maschera: zombie, Cleopatra, zucca o alieno, spazio alla fantasia con il laboratorio creativo in via Umberto, 62. Sempre in via Umberto, al civico 5, ci saranno i mostriciattoli di Beetlejuice ad aspettare i piccoli spaventatori con giochi, travestimenti e un laboratorio creativo con materiali di riciclo.

La biblioteca comunale “F.lli Pellegrini“ sarà teatro di tante diverse occasioni di divertimento: qui, infatti, i bambini potranno partecipare alla caccia al tesoro "Alla ricerca di Lucida". Il fantasma di Lucida Mansi infesta l’edificio e dovrà essere liberata per salvarsi da Lucifero. Sempre in biblioteca si sono dati appuntamenti tanti... fantasmi: un circolo vero e proprio allestito per spaventare tutti, grandi e piccoli. Inoltre, dalle 15 e fino alla chiusura dei negozi, i bambini potranno diventare "Cacciatore di Halloween": una volta recuperata la mappa del Borgo dai mostri in via Umberto 28, si passerà di negozio in negozi per ricevere un premio o uno scherzo.

Con l’approssimarsi della sera la manifestazione entrerà nel momento clou della festa, con l’entrata in scena di figuranti ancora più spaventosi che invaderanno il paese per seguire il processo a Lucida Mansi, la vanitosa nobildonna lucchese, la quale, come narra la leggenda dell’immortale mito del Faust, cedette la sua anima al diavolo in cambio di altri trent’anni di giovinezza.

La scellerata verrà gettata agli inferi dal Ponte del Diavolo, illuminato a giorno dai fuochi che si staglieranno implacabili nel cielo della notte, a rappresentare l’ira di Lucifero. Per tutta la giornata non mancheranno momenti musicali con complessi che si esibiranno nelle vie e in piazze e piazzette del paese. Sono attese migliaia di maschere e visitatori da tutta Italia. L’ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuiti.

Tutte le info utili sulle pagine social Halloween Borgo a Mozzano e Comune di Borgo a Mozzano.

Marco Nicoli