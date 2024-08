Notte bianca in tour. Visite guidate gratuite nel segno di Puccini

E’ conto alla rovescia per la Notte Bianca, che sabato 31 agosto tornerà con l’edizione numero 11 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Castagneto Banca 1910, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis, Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, mette in cartellone anche quest’anno un ricco programma di visite guidate ad alcuni scorci caratteristici del centro cittadino.

Visite che, come ogni anno, saranno a partecipazione gratuita ma – essendo a numero chiuso per questioni organizzative – con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti. Questo l’elenco degli itinerari proposti: “Le Mura di Lucca, da una sorpresa a un’altra – visita dei sotterranei”; “Museo Paolo Cresci: nei viaggi della speranza, della sofferenza e dei successi”; “Piacere, mi chiamo Giacomo Puccini: conosciamoci”; “Lucca rosso fuoco: le coppie celebri, gli amori contrapposti, le storie appassionate e travagliate”; “Lucca hot – passioni, intrighi e grandi amori”; “Lucca contro Pisa: le ragioni di una storica rivalità”; “Giacomo Puccini: un viaggio fra le vie di Lucca, fra genialità e sregolatezza”; “Le donne di Giacomo Puccini: la vita del Maestro costellata di figure femminili”; “Lucca misteriosa – tra diavoli e fantasmi, un itinerario che condurrà dritto all’inferno”; “Lucca incantata – sortilegi e misteri nell’arborato cerchio”; “Leggende di Lucca e dei lucchesi”. Menzione a parte merita poi la visita guidata “Cartasia – qui ed ora: domani”, una doppia esperienza, una delle quali tattile e riservata a persone non vedenti. Per prenotare una visita e conoscere gli orari è necessario scrivere a [email protected] oppure telefonare ai numeri 0583/492251 – 0583/583150.

Per il programma completo della sera è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione “Notte Bianca Lucca”.