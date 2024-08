Notte bianca 2024, festa fino alle due. Divertimento “sicuro“ ed eventi culturali

Lucca, 8 agosto 2024 – Una forte connotazione culturale per la Notte Bianca 2024, undicesima edizione – in programma sabato 31 agosto – , che ovviamente non smarrirà l’intenzione di far divertire con musica, risate, eventi e città aperta fino alle due. Fino a quell’ora in centro l’imperativo è “Nessun dorma“, questo il titolo della manifestazione che è stata presentata ieri a Palazzo Orsetti. L’organizzazione è, come sempre, di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara in collaborazione con il suo Centro commerciale Città di Lucca – presenti la direttrice Sara Giovannini e Matteo Pomini per il Ccn e la funzionaria Martina Carnicelli – e il Comune, con gli assessori Mia Pisano e Remo Santini, il patrocinio o il contributo di Prefettura, Regione, Provincia, Camera di Commercio – con il presidente Valter Tamburini – Castagneto Banca 1910 (Tommaso Giusfredi), Ego Wellness, Enegan (Antonio Ponso Pellegrini), Nuova Comauto, Associazione Luccasenzabarriere e A. Bi. Lis. Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus.

Il ricco e appetitoso menù è fatto di musei aperti, visite guidate gratuite – prenotazioni già aperte al centro informazioni turistiche Lucca Plus di piazzale Verdi ([email protected]), iniziative per bambini e famiglie, danza nelle piazze, musica dal vivo, eventi speciali con il clou della mezzanotte in piazzale Arrigoni, ma anche negozi e ristoranti aperti e dj set nei locali. E poi una vera e propria “mina vagante“: il comico lucchese Matteo Cesca insieme a un cameramen farà delle incursioni a sorpresa tra la gente in giro per il centro per catturare estemporanei sketch che poi saranno “confezionati“ a dovere. Occhio quindi a “C’è Cesca in città“.

La grande festa in notturna sarà anche grazie ai Moruga, street band dal ritmo travolgente. Novità di quest’anno, due eventi di natura inclusiva realizzati in collaborazione con Luccasenzabarriere e A. Bi. Lis. e Ente nazionale sordi. Uno di questi rientra nell’elenco delle visite guidate e prevede una visita speciale alle sculture di Cartasia dedicata ai non vedenti. L’altro appuntamento è alle 21.15 in piazza San Giusto dove si svolgerà “Un concerto inclusivo”, spettacolo musicale che verrà realizzato con la presenza sul palco di due interpreti del linguaggio dei segni e al tempo stesso con due pedane sensoriali per le persone prive di udito. Non mancherà all’appello, dopo il grande successo del 2023, a partire dalle 21.15, “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, osservazione astronomica degli astri con telescopi di ultima generazione sul terrazzo di Palazzo Sani e puntati verso il cielo.