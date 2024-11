Alla casermetta Santa Croce inaugurata la mostra artistico-fotografica “Non una, non nessuna, ma centomila” organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca. In apertura dell’evento la presidente della Commissione Rosella Simoncelli ha accolto il questore Edgardo Giobbi e il dirigente della Divisione Anticrimine Virgilio Russo, i quali hanno ribadito l’importanza degli interventi preventivi, per i quali il questore ha competenza applicativa nella lotta alla violenza di genere, e di tutte le altre azioni che possono essere messe in campo grazie anche al sistema di rete con altri Enti ed associazioni che sul territorio lucchese è di particolare efficienza. Hanno poi preso la parola l’assessore alle pari opportunità Simona Testaferrata, Piera Banti, coordinatore medico dell’Asl per il Codice Rosa e Patrizia Giannoni di Consulenza per la Famiglia.