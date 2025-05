Non solo corsa rosa. A Lucca la pedalata per la fibrosi cistica

Arriva anche a Lucca “La Ricerca sui Pedali”, la pedalata solidale nata per sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – FFC Ricerca e promuovere la campagna nazionale “Una cura per tutti”. La prima tappa del tour avrà inizio lunedì 19 maggio, con l’arrivo dei ciclisti previsto intorno alle ore 17 in piazza Antelminelli. Protagonisti dell’iniziativa quattro amici uniti dalla passione per la bicicletta e da una storia personale legata alla fibrosi cistica: Oronzo De Tommaso, padre di una ragazza affetta da FC e ideatore del progetto; Virginia Fiori e Rosario Grasso, che convivono con la malattia; e Roberto Cau, volontario e sostenitore della causa.

Si sono conosciuti grazie all’impegno comune per la FFC Ricerca e, qualche anno, hanno unito le forze per qualcosa di più grande: diffondere un messaggio di speranza pedalando lungo le strade d’Italia, e raccogliere fondi per la ricerca.

Giunta alla quinta edizione, la pedalata percorrerà per la prima volta l’itinerario Firenze–Genova (dal 19 al 22 maggio), unendo simbolicamente due importanti centri di riferimento per la malattia: il Centro Adulti dell’AOU Careggi di Firenze e il Centro Fibrosi Cistica dell’Ospedale Gaslini di Genova. Il percorso toccherà anche Prato, Monsummano Terme, Pisa, San Giuliano Terme e Sarzana.

In ogni città i ciclisti saranno accolti da volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno FFC Ricerca, che organizzeranno momenti di sensibilizzazione, raccolta fondi e condivisione, trasformando ogni arrivo in un’occasione di incontro tra sport, impegno civile e comunità.

La prima tappa, come annunciato, si concluderà a Lucca, con arrivo previsto alle ore 17:00 in piazza Antelminelli, dove ad accogliere i ciclisti ci saranno i volontari della Delegazione FFC Ricerca di Lucca insieme ad alcuni studenti del Liceo Artistico A. Passaglia, coinvolti in un momento di sensibilizzazione e partecipazione attiva. All’evento saranno presenti anche le istituzioni locali e i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca, a testimonianza dell’importanza del legame tra il territorio e le iniziative solidali.

La giornata proseguirà con la cena di beneficenza presso INPASTI (via delle Tagliate 120), che in pochi giorni ha registrato il tutto esaurito: una serata conviviale per condividere storie, riflessioni e sostenere attivamente la ricerca scientifica.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere e finanziare gli studi per trovare terapie efficaci anche per quel 30% di persone con fibrosi cistica ancora escluse dalle attuali cure disponibili. Grazie ai progressi della ricerca, negli ultimi anni sono stati introdotti nel mercato alcuni farmaci innovativi, chiamati “modulatori della proteina CFTR”, che hanno segnato una svolta decisiva nella storia della malattia, rispondendo a una larga parte di mutazioni, ma non a tutte. In Italia una consistente parte di persone con FC, circa il 30%, rimane esclusa da queste cure. La ricerca promossa da FFC Ricerca si sta muovendo in stretta sinergia con la comunità scientifica internazionale per garantire a tutte le persone con fibrosi cistica le migliori cure possibili, anche a chi è ancora orfano di terapia.

Chi volesse unirsi a questa causa, potrà farlo adottando simbolicamente un km del percorso per finanziare la ricerca, attraverso Retedeldono.it. Ogni pedalata è un passo avanti verso “Una cura per tutti”. Le donazioni effettuate direttamente alla Fondazione in modo tracciabile (carta di credito, bonifico bancario, dona online) danno diritto ai benefici fiscali secondo la normativa vigente.