"Non possiamo permetterci di perdere i soldi della Regione"

"Non possiamo permetterci di perdere il finanziamento della Regione Toscana per il completamento degli interventi all’ex Cavallerizza". Lo affermano i consiglieri comunali di Lucca del Partito Democratico i quali raccolgono l’appello lanciato dalla consigliera regionale Valentina Mercanti e la successiva risposta dell’assessore regionale Leonardo Marras in merito al destino dell’ex Cavallerizza. Secondo il Pd lucchese, "l’avvertimento è chiaro, ovverosia si concluda al più presto il terzo lotto dei lavori alla struttura, finendola con le proroghe e i ritardi; se da un lato la promozione di cultura è lodevole e sempre ben accetta, questo non deve diventare un paravento dietro il quale nascondersi per non portare a termine i progetti".

Sembra quindi non placarsi la polemica tra maggioranza e opposizione sulla questione fatta emergere dalla consigliera regionale Valentina Mercanti. Va avanti il Pd: "La struttura dell’ex Cavallerizza, nata come polo di accoglienza turistica e location a sostegno degli eventi della città, aspetta da tempo la conclusione del terzo lotto dei lavori: procediamo il prima possibile – è il l’invito dei Dem – per evitare l’imbarazzo di vedersi togliere i finanziamenti, sommato al ritardo nelle risposte e alle richieste di proroghe disattese avanzate in due anni dall’amministrazione Pardini senza una reale interlocuzione con la Regione Toscana".

La risposta dell’assessore alle attività produttive e al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, è stata perentoria, il quale ha agitato lo spettro del rischio di perdere il cospicuo finanziamento da parte della Regione.

