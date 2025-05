"No all’impianto di Salanetti". Stasera l’assemblea pubblica indetta dal Comune di Porcari

Un’assemblea pubblica per affrontare alcuni nodi sul contrastato impianto di riciclo assorbenti che sorgerà sul Comune di Capannori al confine con il territorio di Porcari. L’appuntamento è per questa sera alle 21, nell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara (via Roma, 121). L’amministrazione comunale di Porcari invita cittadine e cittadini a partecipare all’incontro pubblico per far luce sul progetto dell’impianto per il riciclo di pannolini, assorbenti e tessili che RetiAmbiente vuole realizzare, con fondi Pnrr, alle porte del paese.

Durante l’incontro sarà ripercorsa l’intera cronistoria della vicenda, con particolare attenzione ai passaggi affrontati in sede di conferenza dei servizi regionale e alle scelte legali adottate dall’amministrazione. Ma, soprattutto, saranno comunicate importanti novità legate agli sviluppi più recenti della vicenda. "Vogliamo parlare con la cittadinanza – afferma il sindaco, Leonardo Fornaciari – per offrire un’informazione chiara, completa e verificabile. Questa è battaglia riguarda la qualità della vita di tutti e possiamo affrontarla solo insieme". La realizzazione dell’impianto sta sollevando perplessità da più parti ed è stato oggetto di proteste, di movimenti politici e anche di associazioni dei cittadini, oltre ad aver visto tra gli ultimi anche l’intervento dell’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi che ha dichiarato nei giorni scorsi di aver segnalato il progetto di realizzazione all’attenzione della Commissione Europea, tramite una lettera ufficiale per segnalare "gravi criticità nella gestione del progetto", finanziato con fondi del PNRR. Anomalie sostanziali, secondo la Ceccardi, che riguarderebbero: "La localizzazione, i costi e la trasparenza amministrativa".