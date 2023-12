"Niente corrente per 5 volte in un mese"

Continui distacchi di energia elettrica a Carraia mettono in difficoltà chi lavora. La protesta arriva da una carrozzeria il cui titolare segnala il problema: "Inaccettabile l’interruzione dell’energia elettrica nella zona industriale di Carraia - si sfoga Claudio Benetti della carrozzeria Elisa - per un problema ricorrente che minaccia la stabilità economica locale. Nell’ultimo mese siamo stati testimoni e vittime di cinque interruzioni dell’energia elettrica nella zona industriale. Questa serie di blackout ha inflitto gravi danni alle attività produttive della zona, a partire dalla nostra. Le imprese locali, come officine, laboratori, rivenditori, sono state costrette a sospendere le proprie attività ripetutamente, subendo perdite significative". "Sollecitiamo pertanto - conclude - un’azione rapida e risolutiva per preservare la vitalità economica del territorio".