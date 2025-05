Il Settecento lucchese. Animando abita l’infinito

Una rassegna che racconta la centralità del Settecento musicale a Lucca: prende il via “Abitare l’infinito”, il cartellone di concerti promosso dal Centro di promozione musicale Animando. Sotto la direzione artistica di Stefano Teani (nella foto), il programma si compone di nove appuntamenti, da maggio a dicembre, di cui quattro a ingresso gratuito. Un percorso musicale ricco e variegato, che spazia dalle opere di Händel fino a quelle di Mozart, Schumann e Rachmaninoff.

“Abbiamo costruito un programma con proposte che spaziano da repertori classici a contaminazioni più inaspettate – commenta Teani –. Accanto ai concerti dedicati alla grande musica del Settecento lucchese, come quello ispirato al periodo borbonico, troveranno spazio appuntamenti più informali, come il concerto aperitivo al Pinturicchio, e progetti che guardano oltre i confini europei, come l’omaggio alla tradizione messicana. Una stagione pensata per coinvolgere pubblici diversi, valorizzando la storia e l’identità del nostro territorio”.

Si inizia questo sabato - 10 maggio - alle 18 alla chiesa di Santa Maria della Rosa, con l’ensemble “Segreti Armonici”, composto dal soprano Maria Teresa Becci, dalla violoncellista Basak Canseli Cifci e dal clavicembalista Michele Barbieri, che interpreteranno musiche di Händel ne Il Collezionista, in collaborazione con il Laboratorio Brunier (ingresso gratuito). Domenica 18 maggio, alle 18 nella chiesa di Santa Maria Forisportam, l’Orchestra Nuove Assonanze diretta da Alan Freiles accompagnerà il violinista Christian Sebastianutto nell’esecuzione di brani di Paganini, in un concerto dal titolo Paganini non ripete (ingresso gratuito). Domenica 8 giugno sarà invece la volta del Concerto aperitivo, un evento in collaborazione con Il Pinturicchio, dove Maria Novella Malfatti (soprano), Roberto Lorenzi (basso) e Stefano Teani (pianoforte) proporranno ancora una volta la musica di Paganini.

Domenica 22 giugno, alle 21 al Real Collegio, si terrà il concerto I Borbone a Lucca, con il quartetto “Dulce in Corde” affiancato da Lorenzo Phelan al violoncello e Giacomo Martinelli alla chitarra, musiche di Boccherini e Puccini. Sabato 12 luglio, alle 18, il Parco dell’Infinito ospiterà Paesaggi e culture, con l’Orchestra Sinfonica della Versilia diretta da Stefano Teani e la partecipazione del mezzosoprano Olympia Hetherington con brani di Berio, Debussy e Jongen (ingresso gratuito). Biglietti: 10 euro per i soci Animando, 15 euro i non soci, oppure 8 e 13 euro se online su oooh.events.