Forte dei Marmi, 18 agosto 2021 - Urla e sedie che hanno iniziato a volare. Si e’ scatenato il far west la notte scorsa all’interno dello storico caffè Principe in via Carducci. Chi ha assistito parla di ‘scena mai vista’ che si e’ conclusa con l’arrivo di un’ambulanza e della polizia. La lite si e’ consumata intorno alle 2: secondo una prima ricostruzione dei fatti alcuni avventori avrebbero avuto un diverbio - poi sfociato in comportamenti di altro tipo - con alcuni dipendenti del locale che stavano effettuando le procedure di chiusura.

Un gruppo di clienti, infatti, sarebbe entrato a notte fonda e avrebbe preteso di consumare un caffè nonostante la macchina fosse stata spenta a conclusione della giornata. Di fronte al diniego dei baristi, una delle clienti avrebbe cominciato a discutere animatamente con una dipendente per poi passare dagli insulti alle vie di fatto. A quel punto si e’ scatenato il pandemonio con gli altri dipendenti da un lato, e gli amici della cliente dall’altro, che hanno cercato di dividere le due donne. Grida accompagnate da sedie e bottiglie che hanno iniziato a volare in quel parapiglia davvero difficile da contenere.

Alla fine della zuffa, due dei soccorritori (uno per parte) sono ricorsi alle cure mediche, per lievi contusioni, a causa dei colpi che volavano tra le due contendenti. L’arrivo della volante del commissariato di Vittoria Apuana e’ stato provvidenziale per scongiurare il peggio e sedare gli animi.

Al momento nessuna delle parti ha sporto querela ma la vicenda promette di riservare strascichi (tutte le persone coinvolte sono state identificate dagli agenti intervenuti). L’episodio tra l’altro ha catturato l’attenzione di chi si trovava a passare in quel momento: in tanti sono rimasti sbigottiti da quanto stava accadendo, tra chi si e’ defilato e chi ha pensato bene di mettersi a filmare col cellulare quell’insolita scena che si e’ consumata davanti al bancone. Resta da capire quale sarà lo sviluppo delle indagini.

Fra.Na.