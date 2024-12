Niente botti di Capodanno “Per una festa serena anche per i nostri animali“

Festa sì ma piano con i “botti“. Anzi, il regolamento di polizia urbana su questo punto è ancora più restrittivo. In particolare l’articolo 44 vieta espressamente “l’accensione, il lancio e l’esplosione di qualunque artificio pirotecnico, anche di libera vendita, come petardi, mortaretti, razzi, fischietti e simili, in spazi pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 18 del 31 dicembre e le ore 8 del 1° gennaio di ogni anno”. Un divieto che è stato introdotto con l’obiettivo di proteggere le persone più vulnerabili – anziani, bambini, e coloro che soffrono di particolari condizioni di salute – e per salvaguardare gli animali, spesso vittime di un forte stress acustico legato all’uso eccessivo di fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di fine anno.

“Mi rivolgo direttamente alla sensibilità e alla responsabilità individuale - dichiara l’assessore all’ambiente e alle politiche animali Cristina Consani -. I botti, in particolare quelli più rumorosi, rappresentano un pericolo sia per le persone, soprattutto bambini, sia per gli animali domestici e selvatici. Inoltre, i petardi inesplosi costituiscono un rischio concreto per i più piccoli. In una serata dedicata alla festa, evitiamo situazioni pericolose e gesti che possano causare paura, stress o addirittura ferite a cani, gatti e alla fauna urbana e selvatica, che si trovano inevitabilmente coinvolti in dinamiche del tutto estranee alla loro natura”.

L’assessore Cristiana Consani ricorda anche che esistono molte alternative sicure e sostenibili per celebrare il Capodanno: “Incoraggiamo i cittadini a optare per modalità di festeggiamento a basso impatto ambientale, come lanterne luminose, giochi di luce, scintille, fuochi d’artificio silenziosi o spettacoli con droni. Ci sono tante possibilità per divertirsi senza ricorrere a pratiche dannose e pericolose, che mettono a rischio persone, animali e ambiente”.

L’appuntamento sarà il 31 in Piazza Santa Maria dove il palco ospiterà per la prima volta il format di successo Radio Italia Party, una serata di musica italiana mixata e remixata dai migliori producer, che ha fatto ballare e cantare le più belle e prestigiose piazze nazionali. L’evento, organizzato in collaborazione con Radio Italia, tra le maggiori e più ascoltate emittenti radiofoniche del Paese, proporrà una scaletta che promette di far divertire cittadini e visitatori fino a notte inoltrata. Protagonista della serata sarà il DJ ufficiale di Radio Italia Luca Camorcia, accompagnato dal DJ resident Aaron Modigliani, pronti a trasformare la piazza in un dancefloor sotto le stelle.

Si inizierà alle 22.30 con Warm up DJ set a cura di Aaron Modigliani, alle 23 spazio all’Animazione musicale a cura di Radio Italia Party con DJ Luca Camorcia. Un’escalation fino a mezzanotte con il classico conto alla rovescia e il tradizionale brindisi per accogliere come si deve il 2025. A mezzanotte e mezzo Dj set speciale con i migliori successi degli anni ’90 e 2000 con musica e divertimento fino alle 3 di notte, quando suonerà il “gong“. A condurre sarà Emanuela Gennai. Da lunedì scattano le prime restrizioni al traffico e sosta. In particolare da lunedì al 2 gennaio non si potrà parcheggiare in piazza Santa Maria, nel tratto compreso tra il fornice in uscita dalla porta delle Mura e l’isola ecologica. Divieto di sosta anche in piazzale Martiri della Libertà per 3 stalli, sarà chiusa la corsia veicolare nel tratto interessato dal montaggio delle strutture compreso tra il fornice in uscita dalla porta Santa Maria e l’isola ecologica e sarà realizzata una corsia di transito temporanea a margine dell’area del cantiere. Il 31 scatterà il divieto di sosta in tutta la piazza a partire dalle 16.

Laura Sartini