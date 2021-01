Lucca, 8 gennaio 2021 – Grazie al lavoro delle oltre 300 persone della task force di E-Distribuzione, il servizio elettrico in Garfagnana è in fase di ripristino, dopo le interruzioni causate dalla caduta sulle linee elettriche di alberi ad alto fusto, situati al di fuori delle fasce di rispetto dagli elettrodotti, appesantiti dalle copiose nevicate che hanno interessato l’Appennino toscano.

È in corso la rialimentazione delle forniture elettriche residenziali nelle zone boschive dove l’accesso era stato finora impedito a causa dell’impraticabilità delle strade. Persistono situazioni legate ad alcune utenze sparse in località tuttora isolate, nelle quali si interverrà non appena la viabilità sarà ripristinata.

E-Distribuzione spiega che i clienti che hanno subito interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore ai limiti stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che è prevista l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno erogati da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.

In particolare, hanno diritto all'indennizzo automatico i clienti di bassa tensione che subiscono un’interruzione di almeno 8 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 12 ore nei Comuni più piccoli. Per quanto riguarda i clienti in media tensione, saranno indennizzati tutti quelli che hanno subito interruzioni di almeno 4 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 6 ore nei comuni più piccoli.