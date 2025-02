Neonata trovata morta, inutile corsa in ospedale. Tragedia a Lucca

Lucca, 8 febbraio 2025 – Una tragedia sconvolgente. Una neonata di appena un mese è stata trovata morta ieri mattina nel suo lettino dai genitori. Inutile purtroppo la disperata corsa della coppia al vicino ospedale San Luca. Niente da fare per la piccola. La Procura ha aperto un fascicolo e affidato accertamenti alla Polizia, nominando anche un medico legale per effettuare l’autopsia.

La tragedia si è consumata ieri mattina poco dopo le 8 nel quartiere dell’Arancio. Secondo una prima ricostruzione, è stata la mamma ad accorgersi che la piccola non si era svegliata e a dare l’allarme. La neonata, di appena un mese, non rispondeva alle sollecitazioni dei genitori, che hanno disperatamente cercato di farle riprendere conoscenza. Visto che la piccola non reagiva, l’hanno caricata in macchina e portata di corsa al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. Qui purtroppo i medici non hanno potuto fare altro se non constatare che la neonata era ormai deceduta. Il suo cuoricino aveva cessato di battere.

Il decesso è stato subito segnalato alla Polizia, com’è prassi, e quindi al magistrato di turno, il sostituto procuratore Vito Bertoni. Il magistrato ha disposto l’acquisizione della cartella clinica al San Luca e ha delegato le indagini di rito alla Polizia di Stato. Si cerca di chiarire il contesto in cui è maturata questa tragedia, ma le risposte verranno soprattutto dall’autopsia. Il pm Bertoni ha incaricato un medico legale di Pisa di effettuare lunedì l’esame necroscopico sul corpo della neonata per chiarire le cause del decesso anche attraverso esami tossicologici.

Una delle ipotesi principali è che possa essersi trattato della cosiddetta “Sids“ (sudden infant death syndrome) detta anche morte in culla, una delle cause più comuni di morte nei neonati di età compresa tra 1 mese e 1 anno, che colpisce soprattutto i bambini tra il secondo e il quarto mese di vita.

Al momento però niente è certo, tranne lo strazio della mamma e del papà, una coppia molto giovane: lui 31 anni e lei 21. Appena un mese fa il fiocco rosa che aveva allietato le loro vite e adesso questa tragedia che lascia tutti senza parole.