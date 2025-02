Neonata morta, domani l’autopsia. Accertamenti della Polizia nell’abitazione della coppia

Lucca, 9 febbraio 2025 – Sarà effettuata domani alla Medicina legale di Pisa l’autopsia sul corpicino della neonata lucchese di appena un mese trovata morta nel suo lettino venerdì mattina all’Arancio. Inutile purtroppo la corsa disperata all’ospedale San Luca, dove la piccola è giunta ormai priva di vita.

Il pm di turno, il sostituto procuratore Vito Bertoni, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Intanto ha affidato alla Polizia alcuni accertamenti nell’abitazione della coppia in viale Castracani per ricostruire ogni minimo dettaglio della tragedia.

Secondo quanto emerso finora, la mamma, una ventunenne, venerdì mattina aveva allattato al seno la bimba e poi si era rimessa a letto. Poi verso le 8, quando si è alzata, si è accorta che la figlia non respirava più. Disperata, la donna è corsa fuori di casa per chiedere aiuto. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza che ha portato la piccola al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. Ma qui i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sotto choc la giovane madre e il marito 31enne.

Una tragedia sconcertante, sulla quale la Procura intende fare luce. Domani appunto l’esame necroscopico e tossicologico a Pisa con il supporto di un anatomopatologo neonatale. Si cerca di dare risposte ai tanti interrogativi. Una delle ipotesi è che possa trattarsi di “Sids“, la cosiddetta “morte in culla“ che colpisce molti neonati nei primi mesi di vita, ma si cerca anche di capire se non vi siano state altre cause esterne legate all’ambiente domestico. Gli accertamenti sono in corso.