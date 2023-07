Nella top ten dei migliori libri di “Maremosso“ anche il saggio-romanzo di Massimo Raffanti

Maremosso, il nuovo magazine digitale

al proprio pubblico i 10 migliori libri in grado di dare la necessaria dose di ispirazione, ottimismo e motivazione nell’operare un cambiamento positivo nella propria esistenza. Nella top ten spunta anche un saggio sulla dimensione del tempo, scritto dal giornalista lucchese Massimo Raffanti per Passaggio al Bosco Edizioni. Affrontando il tema centrale senza tabù, Raffanti compie un viaggio straordinario nel vasto orizzonte dei cieli e nel silenzio immacolato delle vette. Un consapevole atto di riappropriazione della propria vita e di ribellione, per imparare di più dagli alberi o dai fiori.