Nella rete, ma con la testa. Con il Lions il web è sicuro

LUCCAINTERconNETtiamoci… ma con la testa! Un’attività di formazione ed informazione nel settore della sicurezza informatica, finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi durante la loro navigazione su Internet portata avanti dal Lions Club Lucca Host e Leo Club Lucca. Internet è diventata nel tempo una componente irrinunciabile della nostra vita ed offre indubbiamente enormi opportunità di comunicazione e di progresso. Sono molti però i pericoli legati all’utilizzo sempre più intensivo e precoce della Rete: da una parte, c’è il rischio che dal mondo esterno arrivino in casa nostra, tramite la Rete, truffe, violenza ed altre minacce; dall’altro, è facile perdere di vista, durante la navigazione, il mondo reale e lasciarsi andare a comportamenti diversi da quelli tenuti nella vita di tutti i giorni. Il nome del Service, “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”, sintetizza perfettamente gli scopi prefissi: utilizziamo Internet, ma conoscendone bene non solo le opportunità che offre, ma anche i possibili pericoli. Il progetto ha riscosso notevole interesse nelle scuole lucchesi.

Le attività sono iniziate con l’ Istituto Comprensivo 7, in data 21 febbraio 2025 nell’ Auditorium Custer De Nobili; della Scuola Secondaria di S. Maria a Colle con le Classi 1^B - 3^A-3^B-3^C. Proseguiranno in data 28 febbraio 2025 nella Scuola Primaria di Nave con la Classe 5^ e il 4 marzo 2025 nell’ Auditorium Custer De Nobili; della Scuola Primaria di S. Maria a Colle con le Classi 3^ - 4^ - 5^. Altri Istituti hanno espresso la volontà di aderire al progetto pertanto il calendario è in continuo aggiornamento! Il Service prevede lo svolgimento, da parte di personale esperto nel settore, di conferenze/webinar multimediali sulla sicurezza su Internet ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado, per spiegare loro i rischi ai quali possono andare incontro e le eventuali contromisure da adottare. Durante gli incontri, viene riassunto il rapidissimo sviluppo della tecnologia negli ultimi anni, con particolare riferimento ai nuovi media e a come sia possibile oggi svolgere su Internet moltissime delle attività prima esclusive della vita reale. Sono inoltre affrontati vari temi delicati, come il cyberbullismo, la cyberpedofilia ed altre problematiche legate al mondo di Internet, coinvolgendo i ragazzi con filmati ed esempi di fatti realmente accaduti. I Lions in prima fila per servire e donare anche queste competenze alla comunità.