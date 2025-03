Nel nome del Borzacchini. Premio alla satira di Natali

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la nona edizione di Lucca Collezionando, che tra sabato e domenica ha portato migliaia di appassionati al Polo Fiere di Lucca. La manifestazione dedicata al fumetto vintage e al collezionismo ha registrato un’affluenza da record, confermandosi un appuntamento imprescindibile per esperti, collezionisti e curiosi. Un momento di grande rilievo è stato l’istituzione del Premio alla Satira "Città di Lucca – Ettore Borzacchini", dedicato alla memoria di Giorgio Marchetti, il celebre umorista lucchese noto con lo pseudonimo di Ettore Borzacchini.

La cerimonia di premiazione, svoltasi ieri nella Sala Castelli, ha visto la partecipazione di Nicola Lucchesi, presidente di Lucca Crea, del vicesindaco Fabio Barsanti e della famiglia Marchetti. A consegnare il riconoscimento sono stati i figli Elena ed Edoardo Marchetti, che con emozione hanno premiato il fumettista Francesco Natali, primo vincitore del nuovo riconoscimento. "Non mi aspettavo di ricevere questo premio – commenta Natali –. Ritengo che Giorgio sia uno degli autori di satira più importanti a livello italiano, non si fermava a Lucca. L’ho conosciuto quando era un artista affermato e ha sempre avuto fiducia in me, apprezzando il mio lavoro. Oggi questo premio mi rende felice".

"Celebrare Giorgio Marchetti significa rendere omaggio a una mente brillante, capace di raccontare con ironia e intelligenza il nostro tempo. Questo premio sarà un tributo annuale a chi, attraverso la satira, lascia un segno nella cultura", ha dichiarato il vicesindaco Barsanti.

Lucca Collezionando 2025 ha offerto un programma ricco e variegato: 120 artisti, 170 espositori tra fumetti, figurine, collectibles, tavole originali e giochi da tavolo. Numeri da record, con 23 editori, 40 fumetterie, 9 negozi specializzati in tavole originali e 22 stand dedicati ai collectibles. Grande successo anche per la Self Area, con dodici collettivi di artisti indipendenti, e l’Artist Alley, che ha ospitato oltre 30 autori e autrici. Il bilancio finale parla chiaro: pubblico entusiasta, espositori soddisfatti e un evento che continua a crescere, arricchendosi di nuovi contenuti culturali. Lucca Collezionando si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti del fumetto e del collezionismo, dando già appuntamento al 2026 per una nuova edizione ancora più ricca di sorprese.

Rebecca Graziano