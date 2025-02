Nel centro di Pieve Fosciana. Confcommercio al sindaco:: "Attenzione ai piccoli negozi"

Continua il dialogo di Confcommercio Lucca&Massa Carrara con i sindaci della Valle del Serchio. Su sollecitazione di alcuni associati, in riferimento ai lavori pubblici previsti nel centro di Pieve Fosciana, il funzionario di zona Luca Dini ha incontrato il sindaco Francesco Angelini. Una visita finalizzata a conoscere tempistiche degli interventi e gli strumenti per attenuare qualsiasi possibile disagio alle attività commerciali, ma anche per parlare di strategie future di tutto il territorio. In questo momento, proprio nella piazza che ospita la sede comunale, è in atto un intervento di riqualificazione che fa parte del progetto Pinqua. I lavori sono ormai agli sgoccioli e da maggio, poi, prenderanno il via i lavori per realizzare un marciapiede dal convento di Sant’Anna fino alle porte del lastricato della via principale del paese, via San Giovanni. Da Confcommercio arriva quindi un messaggio positivo per l’incontro. "Con il sindaco Angelini - spiega Dini - sono stati affrontate tutte le tematiche legate al commercio e al turismo della Garfagnana. Come Confcommercio chiediamo ai sindaci il massimo impegno e la massima attenzione nei confronti delle attività del proprio territorio comunale, a cominciare - prosegue - dai capoluoghi, perché siano tutti consci del difficile momento storico". "È necessario - conclude Dini- un impegno comune per ottenere dei risultati. Sui lavori in atto, l’amministrazione ha già previsto alcune azioni, che presto renderà note, per alleviare il disagio mostrando quindi di aver pensato all’aspetto commerciale".

Dino Magistrelli