Nei sotterranei mostre aperte dal 13 giugno

E’ prevista per giovedì 13 giugno l’attesissima inaugurazione della mostra permanente Ri-Conoscere le Mura, il nuovo progetto diffuso dell’amministrazione comunale per la valorizzazione delle sortite e dei sotterranei. Proseguono a pieno ritmo e sono ormai in fase di ultimazione i lavori di allestimento nel Sotterraneo del baluardo Santa Croce (accesso vicino a Porta San Donato), primo step del progetto, dove è previsto un percorso di immagini e testi lungo le due gallerie ed al centro, con pannelli realizzati in acciaio cor-ten e con alcune proiezioni di carattere narrativo (nella zona del torrione) con il racconto del funzionamento militare, della struttura difensiva e dell’architettura dei baluardi Cinquecenteschi. Le Mura restano quindi saldamente al centro dell’azione amministrativa, con una iniziativa ambiziosa, a cura della storica Roberta Martinelli, che rappresenterà un raffinato strumento di accoglienza turistica e saprà offrire il racconto della storia e dei segreti. I luoghi individuati per il progetto turistico-culturale sono il Sotterraneo del baluardo Santa Croce, il Castello di Porta San Donato nuova ed il Sotterraneo del baluardo San Colombano. “Sarà un itinerario suggestivo nel monumento simbolo – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini –: l’occasione per i lucchesi di riscoprire lapropria storia cittadina, mentre per i turisti l’opportunità di un viaggio in uno dei luoghi più affascinanti della città“.