"Natalecci: una tradizione che si tramanda di generazione in generazione"

Stasera, alle 18, a Gorfigliano e in altri paesi del comune di Minucciano in alta Garfagnana, al rintocco dell’Ave Maria, alle 18 in punto, si rinnova la tradizione o meglio dire il rito culturale e religioso dei "Natalecci", ovvero i grandi e spettacolari falò che illuminano poi la vallata dell’Acqua Bianca, ai piedi del Pisanino. Questo evento dei natalecci si tramanda di generazione in generazione e la loro origine si perde, come si suole dire, nella notte dei tempi. Quest’anno i natalecci saranno sette in totale , tre a Gorfigliano, e altri quattro nei paesi vicini di Agliano, Verrucolette, Rimessa di Agliano e Castagnola. In tutto sono stati quest’anno circa 140 le persone che sono state impegnate per diversi giorni nella costruzione dei natalecci .

"Anche quest’anno – commenta il vicesindaco Erminio Monelli – gran lavoratore per il suo rione Bagno – ce l’abbiamo fatta, noi insieme agli altri rioni. E’ una grande soddisfazione avere allestito ben sette natalecci". "Iniziamo il lavoro – spiegano i natalecciai - dopo il 2 novembre. Ogni gruppo conta da 10 a 30 volontari. Fin da piccoli i genitori e i nonni ci hanno trasmesso questo amore per il paese e i natalecci".

Dino Magistrelli