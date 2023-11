Natale porta ricchi premi. In palio anche una mini car

Rivitalizzare il commercio del centro di Altopascio e consentire l’acquisto di una nuova ambulanza a servizio della comunità. Questo il duplice obiettivo della sinergia e della collaborazione tra Centro Commerciale Naturale e Misericordia all’ombra della Smarrita. Verrà allestita una super lotteria, con una vettura nuova di zecca come primo premio. I dettagli li spiega la presidente del CCN della cittadina del Tau, Federica Benedetti: "Insieme siamo più forti. Per questo Natale i commercianti del CCN altopascese si sono superati: per il primo premio, grazie anche al contributo di Gianni e Giada Cerbioni della concessionaria Auto Si, sarà messa in palio una Fiat Topolino, auto totalmente elettrica e guidabile già dai 16 anni, valore 9.890 euro; come secondo premio una Smart Tv Samsung 55“ offerta da Trony elettrodomestici di Marginone del valore commerciale di 599 euro; per il terzo premio Riccardo Corredi di Altopascio ha messo in palio un materasso matrimoniale in memory del valore commerciale di 390 euro. I biglietti, come nelle precedenti edizioni, saranno regalati dalle attività commerciali aderenti: ogni 10 euro di spesa un tagliando della lotteria. I negozi saranno identificabili da una chiara vetrofania esposta all’ingresso. Altri 1.000 tagliandi saranno invece messi in vendita dalla Misericordia per destinare il ricavato all’acquisto di una nuova ambulanza. I tagliandi della lotteria saranno acquistabili e verranno consegnati dai negozi dall’1 dicembre fino al 5 gennaio. Il 6 gennaio alle 17 l’estrazione nella sede dell’Arciconfraternita, accompagnata dall’arrivo della Befana per i più piccoli".

"Siamo felici di aver concepito e concretizzato un evento a favore della comunità a tutto tondo - aggiunge Federica Benedetti, presidente del CCN di Altopascio - incentivando l’acquisto consapevole nei negozi locali, fatti di persone e cura del cliente a discapito del consumismo compulsivo sempre più alienante, coinvolgendo e sensibilizzando la comunità a sostenere direttamente e concretamente un obiettivo sociale indispensabile a tutti noi e, per ultimo ma non per importanza, a promettere la vincita di premi di un valore davvero tangibile, per far sognare in grande e ripagare concretamente chi sa apprezzare il nostro impegno, giorno dopo giorno. Questo, per noi, è il dare avere di una comunità".

Massimo Stefanini