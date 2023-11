Lucca, arriva il Natale: maxi albero e cometa, ecco gli eventi in programma

Lucca, 26 novembre 2023 – Quest’anno sarà piazza Napoleone a conquistare l’albero di Natale più grande, 14 metri di luci e colori nel segno della tradizione. L’accensione è per oggi, quando prenderà vita la seconda edizione di Lucca Magico Natale, secondo un progetto molto ampio di allestimenti studiato dall’amministrazione comunale approvato dalla Soprintendenza. Dunque oggi alle 17.30 in piazza Napoleone, dove è già operativa la pista di pattinaggio sul ghiaccio, si svolgerà l’inaugurazione della festa. L’accensione dell’albero sarà accompagnata da un caratteristico spettacolo della Large Street Band , che con la propria musica coinvolgente e le coreografie mirerà a coinvolgere tutti i cittadini in un momento di gioia e spensieratezza.

La cerimonia di inaugurazione proseguirà come da programma in piazza San Michele, dove saranno presentati il presepe e l’albero di Natale realizzati dal celebre architetto Michel Boucquillon , con altre suggestive sorprese che saranno svelate alla cittadinanza e coinvolgeranno tutta l’area circostante in un suggestivo tripudio di luci e proiezioni. L’albero di Natale “Bark for Christmas” è stato progettato dall’archistar Boucquillon insieme a Donia Maaoui per la Alessi SPA, in piccolo formato. Visto il successo internazionale di questo albero, già venduto in più di 130.000 esemplari nel mondo, è stato declinato in cinque dimensioni e cinque colori. Quello di piazza San Michele, realizzato con tecniche e materiali adatti all’esterno, sarà alto oltre 5 metri. Per quanto riguarda il presepe Barkrib, anch’esso nato da un’idea dei due artisti, è stato pensato e realizzato per Lucca Magico Natale un esemplare monumentale e unico, alto 3.50 metri.

Poi lo spettacolo si sposterà in piazza Anfiteatro per un’altra installazione da record: una maxi stella cometa, suggestiva di notte, con le luci, ma brillante e “natalizia” anche di giorno. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, inoltre, saranno posizionati banchi con deliziosa cioccolata calda, vin brulè e buccellato. L’amministrazione comunale invita a partecipare all’inaugurazione tutta la cittadinanza e ringrazia l’azienda Verdina Luminarie, che anche quest’anno ha curato tutte le illuminazioni natalizie, e Lucca Riscossioni e Servizi, per il grande supporto logistico e organizzativo fornito all’evento. Il ricco calendario di LMN, tra cultura, bellezza, mercatini tipici, illuminazioni ed eventi, è consultabile sul sito www.turismo.lucca.it. Le installazioni e le numerose iniziative in programma verranno inaugurate e presentate nei successivi week-end.

L.S.