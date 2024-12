Natale ad Altopascio: eventi e luci in piazza della Magione fino alla Befana

Si accende il Natale ad Altopascio e lo fa con la suggestiva luce di una cometa "atterrata" in piazza della Magione, che si è illuminata lo scorso week-end e risplenderà fino a Befana, grazie al contributo del Centro Commerciale Naturale di Altopascio.

Tanti gli appuntamenti che allieteranno anche il corso della settimana, a partire da domani, con un doppio incontro dedicato agli amanti della lettura: alle 18.30, alla Biblioteca Comunale "A. Carrara", si terrà un nuovo appuntamento di "Libri in circolo", il club del libro curato da Rossella Bianucci, con le letture di dicembre ("L’affare Vivaldi" di Federico Maria Sardelli e "I leoni di Sicilia" di Stefania Auci). Contemporaneamente, alle 18.30 nella sala Mediateca di piazza Ospitalieri, l’ultimo appuntamento del ciclo "De-scritti d’autore", che celebra gli autori locali, con Patrizia Guastapaglia e il suo "Cattivi fratelli".

Appuntamento poi venerdì sera alle 21, al Teatro Cinema "G. Puccini" con Cartoon School, evento realizzato in collaborazione con Avis Altopascio e l’Istituto Comprensivo di Altopascio.

Sabato 14 dicembre si preannuncia ricco di attività per tutta la famiglia. Nella Biblioteca comunale "A. Carrara" sarà la volta di Festive Fun, il laboratorio in inglese per ragazzi: letture animate, giochi e laboratorio creativo in lingua inglese per imparare divertendosi in compagnia. Dalle 16.15 alle 17.15 per la fascia di età 6/8 anni e dalle 17.30 alle 18.30 per i bimbi 9/11 anni (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria). Dalle 16.30 alle 18, al rifugio incantato di Babbo Natale a Spianate, i bambini e le bambine da 0 a 3 anni potranno partecipare al momento di letture a cura del gruppo volontari Nati per Leggere (non è necessaria la prenotazione).

Dalle 15 alle 19, (Mediateca Comunale), Vivi la Radio, un evento organizzato da Avis Altopascio; mentre in piazza Ospitalieri saranno protagonisti i sapori della tradizione con Necci e altre dolcezze, un’iniziativa promossa dalla Misericordia di Altopascio in collaborazione con gli InsuperAbili. Sempre in piazza Ospitalieri, alle 16, l’energia del musical "Quasi Natale", messo in scena da Area Live 23, intratterrà grandi e piccini.

La giornata si concluderà con una serata speciale: A Cena con Babbo Natale, organizzata da Fratres Spianate nello Spazio Feste di Spianate, a partire dalle 20.30. Qui, anche per questo fine settimana, dalle 15 alle 19, tutta la magia delle feste con il Rifugio Incantato di Babbo Natale. Programma completo e ulteriori dettagli su www.comune.altopascio.lu.it; www.ioscelgoaltopascio.it.