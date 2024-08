Nasce Luxury Lobe: "Il debutto un successo"

Una start up di successo che unisce gioielleria e piercing. E’ nata una avventura imprenditoriale che ha saputo colmare una fetta di mercato che non c’era. Tutto merito di Azzurra Del Sarto di Altopascio, cresciuta nel settore orafo, visto che il padre Ferruccio è da 40 anni nel comparto gioiellerie. Il sogno di Azzurra era di rivoluzionare il mondo del piercing. Da qui nasce Luxury Lobe, una proposta destinata a ridefinire il confine tra piercing e gioielleria di lusso.

E’ un progetto ambizioso nato tempo fa. "La pandemia – spiega Azzurra Del Sarto - ha interrotto i nostri piani. Abbiamo atteso l’inizio del 2023, era il momento giusto per lanciarsi. Il nostro debutto è stato un successo. Il nostro obiettivo era attrarre in gioielleria quel pubblico che ormai trovava poco stimolante l’offerta nel nostro settore. Volevamo unire il mondo del piercing con quello del gioiello, superando l’obsoleta concezione del "farsi un piercing". La nostra linea di prodotti è ampia e in crescita, con oltre 80 modelli nel catalogo, realizzati in oro 18 carati con diamanti naturali.

Ho sempre amato i gioielli, una passione trasmessa dai miei genitori. Desideravo però portare il mio gusto personale, diventando una vera stilista del lobo. Grazie al supporto e all’esperienza di mio padre, che mi ha messo in contatto con i migliori artigiani orafi valenzani, ho realizzato il mio sogno.

Abbiamo organizzato diversi Piercing Day e parteciperemo alla fiera Vicenza Oro a settembre. Da pochi mesi siamo attivi su tutti i canali social. Crediamo di aver avviato un’idea vincente, destinata a proiettarsi nel futuro. In Italia siamo i primi a creare questo tipo di prodotto e siamo consapevoli dell’importanza di essere pionieri".

Massimo Stefanini