Nasce la “Fosber Valley“. Via libera al maxi cantiere. Investimento da 50 milioni

La Fosber Valley diventa realtà. I lavori di ampliamento del colosso mondiale che progetta e realizza linee ondulatrici e macchinari per cartone ondulato con sede principale a Monsagrati, sono iniziati da qualche giorno e rappresentano, per la multinazionale della proprietà cinese Guangdong Dongfang, un investimento di 50 milioni di euro andando a interessare un’area di circa 60 mila metri quadrati.

L’inaugurazione ufficiale del cantiere è avvenuta ieri alla presenza dell’Ad dell’azienda Marco Bertola e dei suoi collaboratori, alla presenza di numerose autorità politiche, sia locali che regionali e nazionali. Un evento che traccia una profonda modifica all’assetto di Fosber perché va a progettare un vero e proprio hub industriale riunendo nella frazione di Pescaglia i sei stabilimenti presenti a Lucca che come sottolinea Bertola, "rappresenteranno una visione legata all’ottimizzazione e all’efficientamento".

Un progetto innovativo a impatto suolo zero e sostenibile, perché la realizzazione prevede la riconversione di aree precedentemente industriali e oggi dismesse quali la Metaform, ex-Rontani, Teloni & Teloni e MacOver. Bertola ha ripercorso le tappe dell’ambizioso progetto non senza emozione: "Per noi di Fosber Group – dice Bertola – significa la realizzazione di una visione che da due anni portiamo avanti con estrema convinzione; una prospettiva industriale armonica che vede, anche dal punto dell’impatto visivo, la presenza per un chilometro lungo la strada provinciale, i luoghi deputati alla progettazione e realizzazione delle nostre macchine, dalla logistica alla mensa a una palazzina per l’assistenza H24 per i nostri clienti; e ancora un cottage proprio perché inseriti in una realtà verde e identitaria tipicamente toscana, con l’obiettivo di proporre alla nostra clientela la conoscenza dei prodotti tipici quali cibo e vino".

Non solo un ampliamento, però, ma un intervento, quello di Fosber, che tiene conto delle esigenze di chi ci lavora (attualmente 400 addetti ma dopo l’intervento raggiungeranno oltre 600 unità). Un lavoro di squadra, ha ribadito Bertola, evidenziando anche l’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Bonfanti i cui uffici tecnici hanno lavorato con estrema dedizione e professionalità.

A unire le due aree industriali tagliate in due dalla via provinciale per Camaiore, sarà una passerella sulla cui realizzazione, lo stesso Bertola ha sottolineato l’auspicio "a far sì che le autorizzazioni arrivino quanto prima". L’ad di Fosber, nel ricordare l’impegno di tutti coloro che lavorano all’interno dell’azienda, ha sottolineato l’importanza delle relazioni sindacali: "Sento il dovere di ringraziare le organizzazioni sindacali, la Fiom e la Cgil – afferma l’ad – per la collaborazione che dimostrano: il dialogo è importante se vogliamo, insieme, raggiungere gli stessi obiettivi". Il cronoprogramma prevede la consegna di alcuni edifici già nel 2027 e il completamento entro il primo quadrimestre del 2028 andando a suggellare i 50 anni della nascita dell’azienda.

Fosber Group conta oltre mille dipendenti distribuiti con 395 unità a Lucca, mentre Fosber America ne annovera 197; nella sede spagnola di Tiruña, in Spagna, vi sono 125 addetti e nello stabilimento in Asia 248. Infine nella sede di Vimercate, a Monza Brianza (la ex BP Agnati) lavorano 76 persone. Conclude Bertola: "Monsagrati rimarrà il cuore pulsante di Fosber quale modello di lavoro per attività che vengono svolte in Cina, Spagna o in America; Fosber Valley è una dichiarazione di intenti perché è un’impresa che cresce senza dimenticare da dove proviene".