Nasce “Intales“ la nuova piattaforma per socializzare in modo più... umano

Nasce “Intales“, la nuova piattaforma “a tempo” dove la socializzazione assume un aspetto decisamente più umano. La notizia è destinata ad assumere grande interesse perché, secondo chi l’ha concepita, andrà a interpretare un significato diverso rispetto alle piattaforme già note: è giusto parlare di una una sorta di rivoluzione del mondo legato ai social network. Diciamo subito che gli ideatori sono due giovani lucchesi e la sede di “Intales“ si trova in via Passaglia a Borgo Giannotti: si tratta di Elia Tuccori, Chairman e Ceo dell’azienda e Filippo Menchini, CTO e co-fondatore. Soci investitori, risultano Manuel Vellutini, Nicola e Marco Pierallini. A Tuccori, laureato in filosofia, abbiamo posto alcune domande. Il vostro è un esperimento coraggioso e anche un po’ avventuroso perché scardina i canoni già noti delle piattaforme tradizionali: come funzionerà, invece, Intales? "Si tratta della prima piattaforma a tempo dove condividere esperienze collaborando con i propri amici in modo unico e divertente; tutti i tuoi post hanno un tempo limitato: se gli amici collaborano ad un post, la sua durata aumenta. Se un post non riceve interazioni, allo scadere del tempo scomparirà". Un esempio? "Cerchiamo sui contatti le persone preferite, poi andiamo sul profilo di un contatto e creiamo un...