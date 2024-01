Mutigliano: la piscina?. Botta e risposta sui soldi per recuperare l’impianto

“Nessuna risorsa al momento nel piano triennale per la riqualificazione della piscina di Mutigliano. A mettersi di traverso è stato l’assessore allo sport Fabio Barsanti, che in Consiglio comunale si è opposto al nostro ordine del giorno che chiedeva da subito investimenti per procedere alla progettazione e quindi alla realizzazione del recupero della struttura”.

È il consigliere comunale Daniele Bianucci ad intervenire sul piano triennale delle opere, appena approvato dal Consiglio comunale di Lucca. “Nel 2024 le risorse ci sono per le opere faraoniche, come i 25milioni di euro per il nuovo parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria - spiega Bianucci - Da parte nostra, in sede di discussione di piano triennale delle opere, avevamo proposto di privilegiare il recupero dell’esistente, piuttosto che prevedere nuovo consumo di suolo, e avevamo domandato un impegno per i paesi e i quartieri, e non solo per il centro storico. Purtroppo le nostre proposte sono state bocciate in particolare dall’assessore Barsanti, che di fronte agli ennesimi silenzi del sindaco si dimostra come sempre il vero dominus dell’amministrazione comunale. È stato lui, nella discussione a Palazzo Santini, ad intervenire stizzito per stoppare il nostro ordine del giorno per la piscina di Mutigliano: che ancora oggi resta senza soldi veri per la sua riqualificazione".

"Nel piano triennale 2024 / 2026, l’amministrazione comunale ha previsto un milione di euro per la piscina, ma solo nel 2025 e solo con la previsione di “altri mezzi“. Nella pratica, ciò significa una cosa sola: non ci sono al momento risorse vere per l’operazione".

"La piscina di Mutigliano – replica l’assessore allo sport Fabio Barsanti - è diventata una priorità per la sinistra da quando non è più al governo della città: desidero ricordare al consigliere Daniele Bianucci che in 10 anni di amministrazione Tambellini non è stato fatto niente per il recupero della piscina; solo nel 2014 è stata approvata una delibera di giunta con la promessa di realizzare una manifestazione di interesse che peraltro prevedeva anche la possibilità di non recuperare la piscina, ma di cambiare destinazione del complesso compatibilmente con quanto c’era intorno e quindi farci altro. Dopo questo non è successo più nulla. È quindi paradossale che si rinfacci all’amministrazione Pardini la mancanza di impegno proprio nel momento in cui si sta per la prima volta facendo una riflessione concreta a più ampio raggio".

"L’amministrazione comunale – sottolinea una nota di Palazzo Orsetti – sta seriamente valutando il futuro e il recupero della piscina di Mutigliano. Nel piano triennale era stata prevista una cifra consistente per realizzare la progettazione nel 2023. Questa somma è poi stata tolta perché l’amministrazione non è riuscita a utilizzarla nell’anno passato ma è stato riprogrammato un importo di 1 milione di euro nel 2025, non più come finanziamento diretto dell’ente ma con altri mezzi. Questo perché il percorso migliore per il recupero dell’infrastruttura come piscina è quello di coinvolgere privati tramite un progetto di finanza".

Andrea Falaschi