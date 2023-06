Musica e natura Le Voci del Serchio

Spettacolo incredibilmente suggestivo e completamente fuori programma per i visitatori del borgo più alto dell’Appennino Tosco Emiliano, San Pellegrino in Alpe, che sabato scorso si sono trovati di fronte a una esibizione in piena regola dei componenti del Coro "Voci del Serchio", diretto dal maestro Ugo Menconi. "E’ stata un’emozione infinita "rompere" quell’eterno silenzio - raccontano i protagonsiti - con le nostre voci, circondati dalle amate montagne a fare da sfondo". La rassegna corale,promossa da AERCO Associazione Emiliano Romagnola Cori e finalizzato alla raccolta fondi per il recupero e ripristino del tessuto musicale e corale dei territori colpiti dalla recente ondata di maltempo e dai successivi fenomeni alluvionali.

Fio. Co.