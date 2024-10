Musica e Comics insieme. Da Giorgio Vanni a Naska. Ospiti speciali di Sony

La musica diventa sempre più protagonista di Lucca Comics & Games, tra i tanti ospiti speciali e gli eventi imperdibili. C’è un’ulteriorie novità però, in vista dell’edizione che è alle porte, visto che Sony Music, nella divisione italia, ha deciso di diventare la prima casa discografica a sposare in pieno l’iniziativa. La casa musicale, infatti, avrà un suo store interamente dedicato, nello storico negozio di dischi lucchese “Sky Stone and Songs”. All’interno dello spazio sarà disponibile un’ampia selezione di titoli internazionali e italiani, con edizioni e prodotti esclusivi acquistabili solo al Lucca Comics & Games, insieme a colonne sonore di film, videogiochi e anime molto amati.

Al Palazzo delle Dediche, Sony organizzerà dei firmacopie con

alcuni degli artisti più amati dal pubblico. Venerdì 1 novembre, dalle ore 12 alle ore 15, sarà presente Giorgio Vanni, che per l’occasione presenterà “Uno di noi“, realizzato con il suo storico produttore Max Longhi, che include le famose sigle dei cartoni animati e un brano inedito. Per la prima volta, le iconiche colonne sonore di “Dragon Ball”, “Pokémon” e “Yu-Gi-Oh!” saranno disponibili su vinile. Sempre venerdì 1 novembre, dalle ore 15 alle ore 17, sarà il turno dei Lacuna Coil, che porteranno in anteprima esclusiva “Dawn Of The Empire“. La raccolta è solo una piccola anticipazione del nuovo album “Sleepless Empire” in arrivo il 14 febbraio 2025. Sabato 2 novembre, dalle ore 18 alle ore 19 presso il Palazzo delle Dediche, si terrà il firmacopie di Sethu con il suo primo “Tutti i colori del buio“, prodotto dall’inseparabile fratello gemello Jiz.

Le modalità di accesso ai firmacopie saranno comunicate attraverso i profili social di Lucca Comics & Games e Sony Music. Questa iniziativa aggiunge un nuovo tassello alla collaborazione sempre più consolidata tra Lucca Comics Games e Sony Music Italy.

ia.na.