’Musica di provincia“ a Sky Stone. Gli esterina live con il nuovo album

Nuovo imperdibile e specialissimo appuntamento con la “Domenica Live“ dello Sky Stone & Songs: domenica 7 aprile, a partire dalle 19, si esibiranno infatti gli esterina, che presenteranno il loro nuovo album ‘Musica di provincia’, appena uscito, che ha raccolto numerosissime entusiastiche recensioni dalle firme più illustri delle più quotate riviste musicali e anche di molti quotidiani nazionali.

Gli esterina (il nome va scritto rigorosamente tutto minuscolo) sono una delle realtà più interessanti del panorama musicale non solo locale, ma anche nazionale che ha alle spalle una solida carriera iniziata una quindicina di anni fa e basata su ritmi che si muovono tra post-rock e canzone d’autore. ‘Musica di provincia’ è il loro quinto album, che rappresenta una perfetta sintesi del percorso musicale che hanno compiuto. Melodie e testi si fanno, qua, più accessibili rispetto al passato, pur mantenendo intatta la loro caratteristica originale, che li fa connotare a pieno diritto nella canzone d’autore italiana.

Originari dell’entroterra versiliese, gli esterina nascono nel 2008: esterina è "una donna minore", come amano definirla. Una donna che vive sola e dorme nella casa sul limite del bosco da dove si vede il mare di Viareggio, dove ci sono i signori. Oggi la band ha il suo quartier generale, studio di registrazione e sede di alcuni “epici“ nell’aia, in un casolare di campagna in località Rietto di Massarosa. Molte loro canzoni sono caratterizzate da profondi testi legati alle tradizioni e ai ricordi della terra e della sua gente. Nel corso della carriera, il gruppo ha aperto concerti di Neil Young, Chicago e Vasco Rossi. Nel 2011 sono finalisti all’importantissimo Festival Musicultura di Macerata. Quello del 7 aprile sarà un live ‘anomalo’ rispetto a quelli che la band propone normalmente, anche in queste settimane che hanno seguito l’uscita del disco. Sarà sicuramente più intimo e si potrà, come sempre, godere al massimo di questa atmosfera particolare, che esalta ancora di più la loro musica.

Per partecipare al live – che come sempre è a ingresso libero – è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi telefonando allo 0583.491389, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è valida per l’ingresso al live entro le 18.45, dopodiché il posto sarà ritenuto nuovamente disponibile. Per tutte le informazioni, oltre a consultare i canali social e il sito Sky Stone (www.skystoneandsongs.it), si può telefonare allo 0583.491389.

p. cer.