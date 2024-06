Musica da camera, jazz e classica nei 27 concerti del Festival Academy

Torna dal 15 giugno al 14 luglio 2024 International Academy of Music Festival con concerti di musica classica e jazz in tutta la provincia di Lucca, tra Garfagnana, Mediavalle e Alta Versilia. Il festival, che da 22 edizioni porta un calendario ricco di musica per tutti, dal jazz italiano più raffinato alla musica classica internazionale, con artisti consolidati e nuove promesse da tutto il mondo, è nato da un progetto ambizioso della Scuola Civica di Musica in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Il festival internazionale di musica classica e jazz “International Academy of Music”, nella sua sede Italiana, offre quest’anno 27 concerti, di cui 22 a ingresso libero.

Il festival è stato presentato alla stampa, a Palazzo Ducale, da Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana e presidente dell’Unione dei Comuni Garfagnana, Simona Girelli, assessore con delega ad associazioni, manifestazioni, commercio e turismo del Comune di Borgo a Mozzano, Marcella Pioli assessore al bilancio del Comune di Fosciandora, Pietro Salatti, vicepresidente BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Vincenzo Di Riccio, private Banker direttore filiale di Castelnuovo di Garfagnana banca Mediolanum, Monica Pieli, presidente della Scuola Civica di musica di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Guidi, amministratore delegato Guidi Gino Spa, Piero Gaddi, direttore organizzativo dell’International Academy of Music Festival (nelle foto).

Iniziamo col jazz. Ad Isola Santa Giovanni Albini ed Emanuele Cisi coloreranno il lago di jazz accompagnando il pubblico verso il tramonto nella serata di sabato 15 giugno. Sempre sabato 15 un bis di concerti, alle 18.30 e alle 21.30, il biglietto comprende due concerti e un aperitivo da degustare sul lago verde di Isola Santa. Poi una novità inedita di questa edizione: un concerto nella piazzetta antistante.