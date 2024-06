Musica, cibo e divertimento. Torna la festa della birra con le notti “di...pinte“

Musica, divertimento, gastronomia ma soprattutto lei, amata a tutte le latitudini. Tutto pronto per festa della birra a Spianate, le notti "di...pinte", come sono state definite giocando sulle parole, manifestazione a cura dei Fratres locali e dell’associazione "La banda segreta". Le date sono fissate: si va dal giovedì 13 a domenica 16 giugno. Il programma prevede il 13 "Celebrity Stars", il 14 "La combriccola del Blasco", Vasco Rossi tribute band che richiamerà senza dubbio molti fan; sabato 15 "Ringo dj" conosciuto per le sue esibizioni nelle maggiori discoteche della zona, ama anche il maxischermo per assistere alla gara Italia-Albania, esordio degli azzurri di Spalletti agli Europei di Germania. Quindi possibilità di non perdersi niente della massima rassegna "footbalistica" continentale.

Domenica 16, infine, tributo ai Queen, altra leggenda delle musica. Un week end lungo che attirerà pubblico non solo a livello locale ma anche dai Comuni limitrofi. La location è quella dello spazio sagra estivo, con i tavoli disposti per degustare tutte le specialità gastronomiche anche se la vera protagonista sarà lei, la bevanda ottenuta con malto, orzo e luppolo. Bionde e scure per tutti gusti, provenienti rigorosamente dalla Germania e che potranno essere associate ai tipici piatti teutonici, wurstel, crauti e molto altro. Non mancherà ovviamente la musica, con canzoni tipiche di band che suoneranno vari pezzi, interrotti di tanto in tanto dagli immancabili Prosit dei presenti. Una manifestazione per tutti, famiglie comprese, aggregazione per tutti, antipasto della sagra estiva, con attrazioni per bambini e che in quel periodo avrà un motivo in più per cementare l’aggregazione. Proprio venerdì 14 giugno sarà la serata di inizio dei Campionati Europei di calcio e quindi diventerà l’occasione magari per divertirsi e guardare la partita.

La scelta della data, che probabilmente diventerà una tradizione che si ripete ogni annata, tiene anche conto del fatto che la settimana prima è quella delle elezioni, amministrative (non a Altopascio ma, ad esempio a Capannori e Montecarlo) ed europee.

Si tratta di una kermesse che punta a raccogliere adesioni anche dai territori limitrofi. Già scavalcato anche il Corpus Domini, bisognava trovare il necessario equilibrio.

Massimo Stefanini