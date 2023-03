“Music under La Zecca”, note e solidarietà con Round Table 51 Lucca

L’affascinante Casermetta di San Donato ha fatto da cornice all’evento a scopo benefico “Music under La Zecca”, organizzato dalla Round Table 51 Lucca che, in collaborazione con l’associazione “Il sogno di Costantino”, ha offerto ai suoi numerosi ospiti una serata tutta da ricordare. Il fiore all’occhiello è stata la visita guidata sul far del tramonto al Museo della Zecca, sulle Mura urbane, gioiello inesistimabile della nostra città. Tra l’altro in questi giorni il Museo della Zecca celebra i 140 anni di Pinocchio mettendo in mostra i 5 zecchini donati da Mangiafuoco a Pinocchio, i 38 bronzetti dell’artista romano Luciano Capriotti, i burattini in cartapesta creati anni fa dalle allieve delle suore dorotee. La giornata “Round Table 51 Lucca“ è proseguita poi con l’aperitivo servito nell’antico bastione sottostante sulle note della musica dal vivo della OSJ Band invitata da Undersound Lucca, la Round Table 51 Lucca ha voluto celebrare la ricorrenza della nascita di Round Table, nata il 14 marzo 1927 a Norwich, coniugando storia, arte, cultura, svago e beneficenza.

All’evento era presente anche l’assessore alla cultura del Comune di Lucca Mia Pisano, la quale ha fatto un piccolo intervento all’inizio della serata in cui ringraziava per l’invito complimentandosi con l’associazione per le sue iniziative e i suoi scopi, ribadendo il sostegno del Comune per eventi futuri. Durante la serata si è unito alla Round Table 51 Lucca anche il nuovo socio Valerio Marconi. Un ringraziamento speciale da Round Table 51Lucca va anche agli sponsor Mara Meo, Birrificio Lucchese e Drive The Vintage, alla partecipazione della Pasticceria Stella e della Tenuta Mariani. “Siamo felici della buona riuscita della serata“, ha sottolineato Daniele Cappelletti, presidente della Round Table 51 Lucca, ribadendo come un appuntamento come questo sia senz’altro da ripetere.