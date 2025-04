Museo del Castagno aperto a Pasquetta

Lunedi 21 aprile “Pasquetta” il museo del Castagno riprenderà le aperture nei giorni festivi dalle ore 15 alle 18 e così fino a lunedi 8 dicembre, pur restando visitabile in qualsiasi giorno dell’anno su prenotazione. Per il museo è un anno particolare: di fatto compie i 40 anni di attività e si stanno organizzando iniziative per la ricorrenza. "Tanto per citarne alcune – annuncia Angelo Frati – , durante i festeggiamenti che si svolgeranno il 5 e 6 luglio, a cura della Zecca di Lucca sarà coniata una medaglia, il giorno 5 su una cartolina raffigurante una sala del museo verrà fatto l’annullo filatelico, inoltre grazie a Fulvio Viesi che ci porterà una piantina di castagno “figlia” del castagno dei 100 cavalli, che si trova alle pendici dell’Etna a Sant‘Alfio (CT), la piantina sarà messa a dimora a Colognora in ricordo proprio del 40° del museo.

Domenica 6 luglio al mattino andremo a visitare il “Patriarca di Vetriano”, un castagno di circa 8 metri di circonferenza e nel pomeriggio ci sarà un concerto lirico nella chiesa di Colognora. Non mancheranno docenti universitari, autorità di livello nazionale, associazioni riguardanti il settore castanicolo e varie delegazioni tra le quali quella di Pfaffenheim (Alsazia), con la quale siamo gemellati da 25 anni, accompagnata dal sindaco Jean Michel Strasbach".