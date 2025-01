Musei del Sorriso: un successo popolare

La terza edizione del festival "I Musei del Sorriso" si conferma un’iniziativa di successo, capace di valorizzare il patrimonio culturale della provincia di Lucca e di rafforzare il legame tra musei e pubblico. Con una crescita da 21 a 31 musei aderenti alla rete – e quattro nuove richieste di adesione – il festival è diventato un punto di riferimento per la promozione culturale, distribuendo negli ultimi tre anni quasi 200.000 euro ad artisti e produzioni locali. L’edizione 2024 ha superato ogni aspettativa, con 52 eventi proposti anziché i 40 inizialmente previsti. La varietà del programma ha incluso spettacoli teatrali, laboratori per bambini, conferenze, concerti, convegni e performance innovative come marce poetiche e street band.

Tra gli appuntamenti di maggior richiamo, la serata del 19 novembre nella Chiesa di San Francesco a Lucca, con lo spettacolo "Il romanzo della Bibbia", ha attirato oltre 500 spettatori. Grande interesse ha suscitato anche il calendario di eventi organizzati dal Comune di Pietrasanta per celebrare i 40 anni del Museo dei Bozzetti. Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati, presenti il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, Patrizio Andreuccetti, consigliere della Provincia, Alessandro Colombini, presidente dell’Assemblea del Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca, Pietro Luigi Biagioni, direttore della Fondazione Paolo Cresci, Adriano Scarmozzino, direttore artistico del festival, Tommaso Artioli, ufficio stampa Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Raffaele Domenici, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"Il festival “I Musei del sorriso“ è una delle belle esperienze che ho trovato arrivando in Provincia – ha commentato Marcello Pierucci –. L’idea di portare cultura e spettacoli in ambienti di vita quotidiana e ordinaria è stata una scelta strategica vincente". "È un piacere portare il bilancio della terza edizione del festival – ha dichiarato Alessandro Colombini -. Si tratta di un’edizione che è andata oltre le previsioni, passando da 40 a 52 eventi, grazie in particolare ai musei che aderiscono alla rete, a testimonianza della bontà di questa scelta, che avvicina le persone ai nostri territori e alle realtà museali. Il nostro è un territorio vasto e non facile da coprire, anche con eventi che si adattino alle singole attività locali, e questo lavoro è stato svolto dal direttore artistico Adriano Scarmozzino e dagli uffici, che ogni anno riescono a trovare le espressioni giuste, tutto questo con il supporto della Fondazione Cresci e di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus è determinante. Voglio sottolineare in questa sede che la rete museale è partita con 21 musei e oggi siamo a 31, oltre a 4 richieste di nuovi ingressi".

Con il successo di questa edizione, "I Musei del Sorriso" si conferma non solo un evento di grande richiamo, ma anche un modello di collaborazione tra istituzioni, musei e pubblico.

Rebecca Graziano