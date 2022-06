Ristruttura una villa e ruba 50.000 euro tra orologi e gioielli: muratore denunciato

Muratori in un cantiere (Foto Frascatore)

Lucca, 25 giugno 2022 - Ha cercato di portar via tutto quello che riusciva a trovare, ma alla fine è stato scoperto. A Pietrasanta (Lucca) un muratore di 34 anni è stato denunciato per aver rubato un totale di 50.000 euro tra orologi di lusso e gioielli vari da una villa nella quale stava lavorando per interventi di ristrutturazione. La denuncia dell'operaio edile è pervenuta dai carabinieri che sono riusciti a recuperare anche il bottino, restituendolo al legittimo proprietario.

Dopo i lavori di riqualificazione della sua casa, il proprietario si è rivolto ai carabinieri dopo essersi accorto della sparizione degli orologi e dei gioielli. Ben presto le indagini dei carabinieri si sono concentrate sugli operai che avevano appena effettuato i lavori: in casa non c'era alcun segno di effrazione. Nella mattina di venerdì 24 giugno i militari hanno effettuato una perquisizione a casa del muratore sospettato e hanno trovato la refurtiva, in particolare diversi Rolex e numerosi gioielli. Così è scattata la denuncia.