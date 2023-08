Murabilia Lucca: prevendita con sconto e via alla Villa Reale di Marlia

Murabilia 2023, aperta la prevendita dei biglietti per saltare la fila. È già aperta la biglietteria on line di Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio di qualità, organizzata da Lucca Crea e Comune di Lucca, che si terrà sulle Mura di Lucca dal 1 al 3 settembre prossimi.

La prevendita on line consente di evitare file alla cassa, attraverso i portali web www.murabilia.com e che permette di acquistare anche il biglietto cumulativo con l’ingresso della Villa Reale di Marlia, ottenendo un importante sconto.

Nel frattempo, tornano le serate di Orizzonte Murabilia, il ciclo di webinair gratuiti che per tre serate dal 9 al 24 agosto coinvolgerà altrettanti esperti pronti a svelare i segreti, le curiosità e le opportunità nella gestione dell’orto e del giardino.

Gli incontri, con inizio alle ore 21, e vedranno la possibilità di interagire con i relatori. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite la pagina web dedicata su murabilia.com.Si inizia mercoledì 9 agosto con Elisabetta Pozzetti in "Il Mondo è un Giardino, uno sguardo su come gli altri pensano, progettano e vivono il giardino in realtà lontane da noi" con la descrizione su giardini in diverse parti del mondo. La flower designer, progettista di giardini e allestimenti verdi, già insegnante alla Scuola Agrario del Parco di Monza, editor della rivista "Villegiardini", ci invita a un ‘giro del mondo‘.

Info: www.murabilia.com, Facebook: Murabilia Lucca, Instagram: MurabiliaLucca.