Lucca e le sue Mura internazionali, l’architetto svedese e il mix di emozioni della ‘passeggiata’

Lucca, 24 giugno 2025 – La Passeggiata delle Mura Urbane a Lucca? Il suo uso rischia di non essere lo spazio pubblico che dovrebbe essere: ecco le riflessioni di Alexis Pontvik di Stoccolma, architetto e professore emerito in urbanistica nonché Membro della Accademia Reale di Belle Arti, che dopo aver vissuto per dieci anni sulla Riviera di Ponente, si è trasferito a Lucca nel dicembre scorso.

“L’unicità delle Mura è insita nel loro uso – scrive – non solo come monumento storico. Sono state un parco pubblico, fonte di piacere e benessere per i lucchesi fin dal primo quarto del XIX secolo, quando divennero un lungomare pubblico. La cura di questo ambiente è ammirevole. I lavori di manutenzione sono in corso, un impegno incessante del Comune di Lucca. Manutenzione di marciapiedi, muri, alberi, pendii erbosi. Non è un giardino alla francese perfettamente curato, ma mantenuto in un ordine discreto”.

Alcuni turisti in bicicletta sopra le Mura (foto Alcide)

“Camminando lungo la Passeggiata – aggiunge – ho avuto alcune riflessioni. Il termine francese promenade significa ‘un luogo per camminare’, spesso coniato in inglese per ‘una passerella in riva al mare‘. Il termine italiano ‘passeggiata‘ non si riferisce solo al camminare ma, combinato con la socializzazione, a una sorta di performance urbana culturale. Mentre si passeggia lungo la passeggiata, si incontrano veicoli di ogni tipo. Ci sono carretti turistici a quattro ruote, bici da corsa, bici elettriche, veloci scooter elettrici e biciclette normali, a volte in uno sciame di trenta biciclette che bloccano il passaggio. Cammino normalmente sulla ghiaia, perché la superficie dura è contesa da biciclette e veicoli veloci. Ho paura di essere investito, quindi giro la testa ogni volta che mi muovo di lato per sorpassare qualcuno. Questa preoccupazione limita la qualità della mia camminata. Il dibattito su ciò che è permesso o proibito è di fondamentale importanza nello spazio pubblico”.

Per Pontivik vale la pena riflettere sull’inquinamento acustico negli spazi pubblici causato dagli smartphone. “Mentre cammino, sento persone che urlano nei loro cellulari – aggiunge – conversazioni private, musica, eventi calcistici riprodotti a tutto volume dagli smartphone. Questo uso sconsiderato degli altoparlanti degli smartphone ha invaso le nostre vite in città e sui mezzi pubblici. Il nostro spazio comune ha quindi perso qualità. L’egocentrismo che domina il nostro tempo fa sì che ognuno creda di poter fare ciò che vuole”.

“Ci sono regole – sottolinea – per non camminare sul bordo delle Mura perché ci sono cadute delle persone. I cartelli dell’ordinanza lungo il percorso recitano: ’Ordinanza del sindaco numero 2113 del 21.12.2018’ e invitano i genitori a tenere i bambini lontani dai bordi. Le regole sono quelle italiane: minacce, inosservanza. Forse alcuni pittogrammi su come comportarsi sulle mura potrebbero essere più efficaci, comprensibili da tutti e persino belli? Sono state recentemente costruirte nuove recinzioni all’interno delle mura proprio per evitare che un turista cadesse? Più aree sono recintate, meno si può parlare di passeggiata sulle Mura”.

“Il valore della passeggiata di Lucca – conclude – sta nel fatto che non è ancora commerciale. Di recente un uomo mi ha camminato davanti, con il suo cane che defecava sulla passeggiata. L’ha visto, ma ha continuato a camminare. Gli ho detto che è uno scandalo! Per tutta risposta mi ha mostrato il sacchetto di plastica per gli escrementi di cane mai usato, a dimostrazione del fatto che non l’ha usato intenzionalmente. Dice che il cane ha defecato sull’erba, non sul marciapiede. Gli ho detto che i bambini stanno giocando sull’erba! Lui, che porta a spasso il cane sull’erba, si è inventato le sue regole. Le regole proprie si allontanano dai luoghi comuni civili”.